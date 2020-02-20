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Четверг, 20 февраля 2020, 11:06 мск

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В Сирии американский броневик столкнул с дороги российский «Тигр» (ВИДЕО)

Фото: Минобороны РФ

В Сирии произошел инцидент между военными США и России. Американский броневик оттеснил с дороги российский бронеавтомобиль. Видео произошедшего попало в Сеть.

Запись сделана из машины, которая следует за колонной военной техники с российскими флагами. В описании уточняется, что инцидент произошел в районе города Камышлы, дата не указана.

На кадрах бронеавтомобиль «Тигр» обгоняет колонну по обочине, в какой-то момент броневик с флагом США блокирует ему путь и смешает его в поле, после чего оба автомобиля останавливаются. На этом ролик обрывается.

Командование военных сил США и России случившееся не комментируют.

Дамаск, Зоя Осколкова

Дамаск. Другие новости 20.02.20

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