Тверской коммунальщик ответит за экологический ущерб почти на 61 млн рублей

В Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора МУП «Доркомсервис» Конаковского района, которого обвиняют причинении экологического ущерба почти на 61 млн рублей (ст.246 УК РФ).

Как сообщили в СКР, установлено, что с 2009 по 2019 года директор предприятия не контролировал складирование бытовых и промышленных отходов работниками МУП на территории свалки и за ее пределами. В результате оказались загрязнены земли лесного фонда, гибели деревьев и другой растительности. Экологический ущерб превысил 60 млн 800 тыс. рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Отметим, что злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

Тверь, Иван Гридин

Тверь. Другие новости 26.02.20

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