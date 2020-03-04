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Среда, 4 марта 2020, 15:39 мск

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Дети отравились крысиным ядом в подмосковном детсаду

Следователи начали доследственную проверку по факту отравления крысиным ядом пятерых воспитанников детского сада в подмосковном Воскресенске. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Московской области.

Инцидент произошел 3 марта. Дети 2015 года рождения были доставлены из дошкольного учреждения в городскую больницу с диагнозом «отравление химическим веществом».

Как выяснили следователи, один из отравившихся детей взял с полки в детском саду химическое вещество для уничтожения грызунов и затем раздал его другим воспитанникам. Малыши съели отраву. Детей немедленно доставили в больницу, где им промыли желудки. Сейчас их жизни их здоровью ничего не угождает, малыши находятся на амбулаторном лечении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельств произошедшего, назначена . судебно-медицинская экспертиза. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – отметили в СУ СКР по Подмосковью.

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 04.03.20

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