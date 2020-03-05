В Татарстане присяжные огласили вердикт усыновителям за пытки детей и убийство

В Татарстане суд присяжных вынес обвинительный вердикт в отношении 40-летнего и 38-летней жителей Алексеевского района. Как сообщили в пресс-службе СКР, в зависимости от роли каждого они признаны виновными в пытках несовершеннолетнего группой лиц, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего, убийстве малолетнего и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей (ч.2 ст.117, ст.156, ч.2 ст.105, ч.2 ст.111 УК РФ).

Установлено, что в марте 2016 года злоумышленники стали опекунами четырех братьев и сестер 2008, 2009, 2010 и 2012 годов рождения на возмездных условиях. Получив детей, они систематически избивали и истязали их, применяли пытки. Они подвергали детей унижению за малейшую провинность, например, взятые без спроса конфеты или невымытые руки.

Так, влетом 2018 года, узнав, что дети выпили сок без спроса, мужчина в присутствии сожительницы разрезал пустую коробку из-под сока и заставил детей съесть ее. Тем же летом женщина облила в бане кипятком девочку 2009 года рождения. У нее были диагностированы ожоги 2 и 3 степени 20% тела. 4 августа 2018 года злоумышленник увидел ее играющей в песочнице и сделал замечание, что она раскидывает на одежду песок, а когда девочка не расслышала его слов, избил ее руками и ногами. В результате в тот же день она скончалась от закрытой травмы головы. Суд вынесет приговор на основании вердикта присяжных заседателей.

Казань, Иван Гридин

Казань. Другие новости 05.03.20

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