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Четверг, 5 марта 2020, 15:35 мск

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В Марий Эл нашли останки новорожденного Возбуждено дело

В Марий Эл возбуждено уголовное дело по статье «убийство матерью новорожденного ребенка» (ч.1 ст.106 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СКР, 3 марта на границе Йошкар-Олы и Медведевского района республики в поле было обнаружено тело новорожденного с гнилостными изменениями.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Йошкар-Ола, Иван Гридин

Йошкар-Ола. Другие новости 05.03.20

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