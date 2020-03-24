В Испании на кроватях в доме престарелых нашли тела погибших от коронавируса

Испанская прокуратура проверяет информацию о пожилых людях, погибших от коронавируса, чьи тела были найдены в домах престарелых. Трупы оставили лежать на кроватях. Об этом сообщает El Pais.

Погибших стариков обнаружили военные, сообщила министр обороны страны Маргарита Роблес. По ее словам, военнослужащие направились в дома престарелых, чтобы провести там дезинфекцию, и нашли тела умерших. Точное количество «брошенных» покойников глава испанского Минобороны не назвала. Роблес подчеркнула, что власти не должны допускать такого обращения с пожилыми людьми.

В Министерстве здравоохранения страны пояснили, что, вероятно, у стариков было подозрение на коронавирусную инфекцию, когда они скончались, их оставили лежать в кроватях до прибытия специально экипированных служб. Глава ведомства Сальвадор Илья пообещал усилить контроль за работой учреждений, где ухаживают за пожилыми людьми.

В публикации отмечается, что у испанского правительства даже нет статистики по смертям зараженных коронавирусом из домов престарелых, которые подчиняются отдельным муниципалитетам. Не исключено, что проблема возникла из-за нехватки персонала. Во время эпидемии часть сотрудников заболели, а часть попали под карантин, так как контактировали с инфицированными.

По последним данным, в Испании подтверждено 35 212 случаев заражения коронавирусом. 2316 заболевших скончались.

Мадрид, Зоя Осколкова

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