В России зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами столицы

В России зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами Москвы.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Оренбурге скончался 57-летний житель города Бузулук – первый житель региона, заразившийся инфекцией.
Мужчина был в Европе, а в домашний регион вернулся на автомобиле через Самару. Через некоторое время у него выявили коронавирус, его и шесть членов семьи госпитализировали.
На сегодняшний день двое зараженных находятся в состоянии средней тяжести, заболевший ребенок уже излечился. У самого мужчины инфекция осложнялась хроническим заболеванием. Он умер сегодня утром.
Это пятый случай смерти от коронавируса, зафиксированный в России.
Оренбург, Игорь Юров
Оренбург. Другие новости 28.03.20
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