В России зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами столицы

В России зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами Москвы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Оренбурге скончался 57-летний житель города Бузулук – первый житель региона, заразившийся инфекцией.

Мужчина был в Европе, а в домашний регион вернулся на автомобиле через Самару. Через некоторое время у него выявили коронавирус, его и шесть членов семьи госпитализировали.

На сегодняшний день двое зараженных находятся в состоянии средней тяжести, заболевший ребенок уже излечился. У самого мужчины инфекция осложнялась хроническим заболеванием. Он умер сегодня утром.

Это пятый случай смерти от коронавируса, зафиксированный в России.

Оренбург, Игорь Юров

Оренбург. Другие новости 28.03.20

Железнодорожный вокзал был эвакуирован из-за горящего лифта. / Медики рассказали про вахтовиков, вывезенных из-за COVID-19 с ямальского месторождения Газпрома. / Из России пытались вывезти крупную партию дезинфицирующих средств. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»