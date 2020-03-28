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Суббота, 28 марта 2020, 11:45 мск

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В России зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами столицы

В России зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами Москвы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Оренбурге скончался 57-летний житель города Бузулук – первый житель региона, заразившийся инфекцией.

Мужчина был в Европе, а в домашний регион вернулся на автомобиле через Самару. Через некоторое время у него выявили коронавирус, его и шесть членов семьи госпитализировали.

На сегодняшний день двое зараженных находятся в состоянии средней тяжести, заболевший ребенок уже излечился. У самого мужчины инфекция осложнялась хроническим заболеванием. Он умер сегодня утром.

Это пятый случай смерти от коронавируса, зафиксированный в России.

Оренбург, Игорь Юров

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Здоровье, Общество, Скандалы и происшествия, Коронавирус из Китая,