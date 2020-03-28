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Суббота, 28 марта 2020, 17:22 мск

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В России возбуждено первое уголовное дело об угрозе массового заражения коронавирусом

В России возбуждено первое уголовное дело об угрозе массового заражения коронавирусом: фигурантом стал житель Петербурга.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 32-летний горожанин 21 марта прилетел из Швейцарии (в этой стране на сегодняшний день более 13 тысяч зараженных) и должен был две недели пребывать в самоизоляции. Режим он не соблюдал, поэтому его отправили в обсерватор «Заря» в Репино. Вечера вечером он вылез в окно, спустился на землю с четвертого этажа и сбежал через забор, сообщает «Фонтанка».

Через два дня у петербуржца день рождения, и подарок он преподнес себе оригинальный: следственный комитет возбудили в отношении него уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил. Мужчине инкриминируется статья 236 УК.

Напомним, сегодня в Санкт-Петербурге зарегистрирована первая сметь среди зараженных коронавирусом.

Санкт-Петербург, Анастасия Палей

Санкт-Петербург. Другие новости 28.03.20

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