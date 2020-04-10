В Хакасии ввели режим ЧС из-за паводка

В городе Абазы в Республике Хакасия ввели режим чрезвычайной ситуации из-за подтопления. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

В зоне наводнения оказались участки дачных обществ «Лесник» и «Черемушки». Это произошло из-за ледяного затора на реке Абакан. Отмечается, что пострадавших в результате подтопления нет.

В настоящее время экстренные службы занимаются расчисткой льда. Ведется постоянное наблюдение за уровнем воды на реке и близлежащих территориях.

Абакан, Зоя Осколкова

Абакан. Другие новости 10.04.20

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