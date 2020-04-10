российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 10 апреля 2020, 10:10 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Хакасии ввели режим ЧС из-за паводка

В городе Абазы в Республике Хакасия ввели режим чрезвычайной ситуации из-за подтопления. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

В зоне наводнения оказались участки дачных обществ «Лесник» и «Черемушки». Это произошло из-за ледяного затора на реке Абакан. Отмечается, что пострадавших в результате подтопления нет.

В настоящее время экстренные службы занимаются расчисткой льда. Ведется постоянное наблюдение за уровнем воды на реке и близлежащих территориях.

Абакан, Зоя Осколкова

Абакан. Другие новости 10.04.20

Мошенники из кредитных кооперативов выманили у людей десятки миллионов рублей. / На Сахалине сотни сотрудников полиции и ФСБ ищут сбежавших из-под карантина. / Журналистов не пустили снимать тестирование депутатов на коронавирус (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Наводнение

Губернатор Миссисипи объявил режим ЧС из-за беспрецедентного наводнения

Сорванные крыши, упавшие деревья – мощный шторм обрушился на Петербург

Четыре человека погибли во время наводнения на юге Франции

«Приедут ребята, ножичком по горлу», – подтопленка в Иркутской области заявила об угрозах чиновника из-за просьб о помощи

На Венецию идет новая волна наводнения, введен режим ЧС: туристов стихия не испугала (ФОТО)

Ученые обновили прогноз по числу жертв подъема Мирового океана

Обесточены села, подтоплены дома, закрыты школы. На Хабаровский край обрушился тайфун

Минсельхоз подсчитал убытки от наводнений, пожаров и засухи

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия, Наводнение,