Из-за крупных пожаров глава МЧС РФ лично прибыл в Забайкалье

В связи с крупными природными пожарами на территории Забайкалья в регион прилетел глава МЧС Евгений Зиничев. На территории региона действует 24 очага. Огнеборцам удалось локализовать девять из них. На сегодняшний день угрозы населенным пунктам нет, однако как отметил руководитель регионального Управления МЧС России Николай Басов, с начала пожароопасного сезона удалось ликвидировано 19 угроз населенным пунктам.

В ходе совещания с руководством региона, Зиничем отметил, что сейчас необходимо проводить активную разъяснительную работу с населением о мерах пожарной безопасности и правилах поведения в зеленых массивах. Он также сообщил, что на территории будет усилена группировка по тушению природных пожаров. В частности, край получит в распоряжение вертолет Ми-8. На сегодняшний день с пожарами в Забайкалье борются 36 тыс. человек и 4,5 тыс. единиц техники, включая самолет-амфибию Бе-200.

Фото: пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкальского края

«Защиту населения обеспечивает 277 подразделений пожарной охраны. Процесс прикрытия населенных пунктов с учетом осуществления деятельности подразделений пожарной охраны составляет 100%. Силами государственной противопожарной службы прикрыто 422 населенных пункта, что составляет 52%от общего количества населенных пунктов», – сообщил Николай Басов.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов предложил федеральному центру сформировать на базе регионального Управления МЧС России единый центр ответственности, который бы контролировал действия по тушению всех пожаров, сообщает пресс-служба правительства края. Евгений Зиничев поддержал эту идею.

Сейчас в Забайкалье действует режим чрезвычайной ситуации, в связи с чем доступ в лес населения категорически запрещен. Гражданам запрещено разводить костры, устраивать палы сухой травы, сжигать мусор и проводить пожароопасные работы на землях всех категорий. Нарушителей ждут штрафы, а тем, кто сообщил о небезопасных действиях с огнем или самостоятельно задержал поджигателя полагается премия 20-30 тыс. рублей

Чита, Иван Гридин

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