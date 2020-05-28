Подросток из воронежского села расправился с 9-летней девочкой

В селе 2-е Никольское Воронежской области 16-летний мальчик убил 9-летнюю девочку, которая проживала по соседству. Позже он сознался в преступлении и показал, где спрятал тело.

Девочку потеряли 25 мая, она вышла из дома около пяти часов вечера и не вернулась. При этом сообщение о безвестном исчезновении ребенка поступило в правоохранительные органы лишь спустя двое суток.

В поисках принимали участие полицейские и волонтеры из поисково-спасательных отрядов. Следователи выяснили, что девочку убил подросток. На допросе он дал признательные показания и сказал, что спрятал тело в заброшенном доме.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). «В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили в СКР.

Воронеж, Зоя Осколкова

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