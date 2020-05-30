В Ингушетии идет спецоперация против боевиков

Режим контртеррористической операции (КТО) введен на территории города Сунжа в Ингушетии. Силовики блокировали группу боевиков, засевших в одном из зданий.

По данным оперативного штаба республики, режим КТО введен с 14:30 сегодняшнего дня. Контртеррористическая операция проводится в районе, «ограниченном ул. Чкалова, ул. Плиева, ул. Дружбы, ул. Висаитова, ул. Южная, ул. Гарданова и границами населенного пункта» (цитата по ТАСС). Отмечается, что ситуация находится под контролем. Другие подробности не приводятся.

Национальный антитеррористический комитет уточнил, что «в ходе КТО в Сунже блокирована группа бандитов».

Источник «Интерфакса» сообщил, что бандиты укрылись в одном из хозяйственных зданий, идет бой. По его сведениям, в здании блокированы двое боевиков.

Перестрелка происходит на улице Димченко, информирует телеграм-канал Mash. По неподтвержденным данным, есть раненые.

Магас, Наталья Петрова

Магас. Другие новости 30.05.20

Полицейские применили оружие против дебошира, изрубившего топором дверь соседей. / В Москве продолжились задержания около здания столичного главка полиции. / Полицейские устроили вечеринку в кафе во время карантина. Им грозит увольнение. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»