В красноярской деревне нашли мертвой пропавшую девочку

В Красноярском крае ищут убийцу 12-летней девочки. Тело ребенка нашли в заброшенном пожарном резервуаре. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Об исчезновении девочки в деревне Нижняя Коя Шушенского района стало известно 30 мая. Две сестры 12 и 10 лет пошли встречать коров, младшая сестра вернулась домой, а старшая осталась играть на детской площадке. К ночи девочка не вернулась.

Родители обратились в правоохранительные органы. К поискам подключили волонтеров. Было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили в заброшенном пожарном резервуаре глубиной около трех метров. «В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и лица, причастные к его совершению», – сообщили следователи.

Красноярск, Зоя Осколкова

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