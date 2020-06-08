Глава Росприроднадзора призвала не допустить аварии, подобной норильской

Задача Росприроднадзора – не допустить повторения аварии, которая случилась 29 мая на ТЭЦ-3 Норильской-Таймырской энергетической компании (НТЭК), когда из одного из резервуаров вылилось более 21 тыс. тонн дизельного топлива, заявила глава ведомства Светлана Радионова.

«Сейчас идут ликвидационные мероприятия, объявлен федеральный режим ЧС. Все силы мобилизованы для сбора нефтепродуктов. Специалисты Росприроднадзора отобрали пробы воды. Предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо, превышены многократно», – приводит ее слова РБК. Она отметила, что ущерб от аварии можно будет рассчитать после сбора разлившегося топлива. Это позволит оценить степень загрязнения рек и грунта.

По словам Радионовой, профилактика должна проводиться на постоянной основе, так как она позволяет предупреждать аварии, что куда эффективнее ликвидации последствий.

Как писал «Новый День», в акваториях рек в Норильске предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ превышена более, чем в 200 раз. Нефтепродукты после аварии на ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании», которая входит в группу «Норникель», попали в реки Далдыкан и Амбарная. При этом ниже по их течению водозаборов нет, а сами реки – не судоходные.

Губернатор Красноярского края Александр Усс на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что самым оптимальным вариантом ликвидации разлива считает сжигание топлива. Экологи и общественники выступили категорически против этого способа, их поддержал Росприроднадзор. Светлана Радионова заявила, что отжига разлитого дизтоплива в Красноярском крае не будет. Сейчас сотрудники МЧС собирают нефтепродукты в контейнеры. Судя по предварительным подсчетам, на это потребуется не менее двух недель.

Глава «Норильского никеля» Владимир Потанин заявил, что в целях профилактики сотрудники НТЭК откачивают топливо из других хранилищ. «На хранилищах, которые построены по аналогичной технологии на сваях, стоят на вечной мерзлоте, мы на всякий случай сейчас откачиваем топливо и опустошаем их до полного выяснения причин аварии и уверенности в надежности состояния этих свай», – сказал он.

Ранее в ходе совещания с Путиным Потанин пообещал, что «Норникель» компенсирует ущерб из-за аварии на сумму 10 млрд рублей или даже больше.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.06.20

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