В Калмыкии мать убила троих детей и покончила с собой

В Калмыкии 35-летняя женщина убила твоих своих детей и покончила с собой. Возбуждено уголовное дело.
Трагедия произошла в Элисте. Тела погибших обнаружил отец семейства, вернувшись домой. Дверь в квартиру была закрыта изнутри, сообщили в прокуратуре.
Установлено, что дети 2009, 2012 и 2020 годов рождения погибли от ножевых ранений. Обстоятельства произошедшего выясняются. Уголовное дело возбуждено по п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
«На место происшествия выехали и.о. руководителя следственного управления, заместитель руководителя, сотрудники отдела криминалистики и отдела по расследованию особо важных дел», – добавили в пресс-службе регионального управления СКР.
Кроме того, прокуратура республики начала проверку органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в ходе которой выяснится, осуществлялся ли надлежащий контроль за указанной семьей.
Элиста, Зоя Осколкова
Элиста. Другие новости 09.06.20
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