В Калмыкии мать убила троих детей и покончила с собой

В Калмыкии 35-летняя женщина убила твоих своих детей и покончила с собой. Возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла в Элисте. Тела погибших обнаружил отец семейства, вернувшись домой. Дверь в квартиру была закрыта изнутри, сообщили в прокуратуре.

Установлено, что дети 2009, 2012 и 2020 годов рождения погибли от ножевых ранений. Обстоятельства произошедшего выясняются. Уголовное дело возбуждено по п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

«На место происшествия выехали и.о. руководителя следственного управления, заместитель руководителя, сотрудники отдела криминалистики и отдела по расследованию особо важных дел», – добавили в пресс-службе регионального управления СКР.

Кроме того, прокуратура республики начала проверку органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в ходе которой выяснится, осуществлялся ли надлежащий контроль за указанной семьей.

Элиста, Зоя Осколкова

Элиста. Другие новости 09.06.20

«Скорее всего, отвлекся», – мнение автоэксперта о смертельном ДТП на Малышева – Мамина-Сибиряка (ВИДЕО). / В Красноярском крае задержали трех подростков, которые готовились стать террористами. / Прокуратура ЯНАО наказала чиновников за излишнюю лояльность к «дочке» «Ямалкоммунэнерго». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»