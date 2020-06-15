В Белоруссии у банка изъяли 150 картин на 20 млн долларов

В Минске правоохранители изъяли у Белгазпромбанка картины на общую сумму в 20 млн долларов. Полотна были приобретены на аукционе, а их владельцев подозревают в создании ОПГ для вывода средств за рубеж. Об этом сообщил телеканал «Беларусь 1».

Обыски в главном офисе Белгазпромбанка прошли 11 июня. По делу были задержаны 15 бывших и нынешних топ-менеджеров кредитной организации. При обысках в банке изъяли более 4 млн долларов и ценные бумаги на сумму свыше 500 тысяч долларов. Отмечается, что речь идет о легализации средств, добытых преступным путем в особо крупном размере и неуплате налогов в особо крупном размере.

Изъятые полотна были приобретены на аукционе Sotheby's в 2013 году. Они входили в корпоративную коллекцию Белгазпромбанка. По версии следствия, картины, среди которых Зеленый пейзаж» Марка Шагала и «Ева» Хаима Сутина, руководство банка собиралось вывезти за рубеж по заниженной стоимости.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал возбуждение уголовного дела: «Я позову Интерпол по результатам расследования и скажу, а ну-ка проанализируйте эти документы. Россиян, американцев сюда позову, европейцев <…> И пусть они сделают выводы на соответствие действий наших правоохранительных органов нашим законам. И они [фигуранты дела] будут отвечать по закону. Надо – сядут. Перед законом все равны».

Ранее Белгазпромбанк возглавлял Виктор Бабарико, который заявил о намерении баллотироваться на пост президента Белоруссии. Бывший банкир назвал задержание топ-менеджеров Белгазпромбанка рейдерским захватом со стороны государства.

Минск, Зоя Осколкова

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