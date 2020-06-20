В Астрахани тело пропавшего мальчика нашли под домом его брата

В Астрахани задержали мать пропавшего ребенка. Женщина убила сына, а затем пыталась запутать следствие. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Сообщение об исчезновении 12-летнего мальчика поступило в правоохранительные органы 6 марта 2020 года. Родители заявили, что сын ушел из дома в школу 4 марта и так и не вернулся. Было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Следователи и полицейские 19 июня обнаружили тело ребенка, залитое бетоном, под полом дома, который принадлежит старшему брату погибшего.

«По версии следствия, мальчик ушел из дома 4 марта и вернулся под утро следующего дня домой. В ходе ссоры 56-летняя мать ударила своего сына гантелей. От полученного повреждения несовершеннолетний скончался на месте», – отмечают пресс-службе в СКР.

Семья активно мешала следствию, пытаясь придать видимость, что мальчик жив. Родители сообщали, что видели ребенка у дома, а также опознавали его на записях с камер видеонаблюдения в различных частях города.

В настоящее время мать ребенка задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Астрахань, Зоя Осколкова

Астрахань. Другие новости 20.06.20

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