российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 20 июня 2020, 16:34 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Астрахани тело пропавшего мальчика нашли под домом его брата

В Астрахани задержали мать пропавшего ребенка. Женщина убила сына, а затем пыталась запутать следствие. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Сообщение об исчезновении 12-летнего мальчика поступило в правоохранительные органы 6 марта 2020 года. Родители заявили, что сын ушел из дома в школу 4 марта и так и не вернулся. Было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Следователи и полицейские 19 июня обнаружили тело ребенка, залитое бетоном, под полом дома, который принадлежит старшему брату погибшего.

«По версии следствия, мальчик ушел из дома 4 марта и вернулся под утро следующего дня домой. В ходе ссоры 56-летняя мать ударила своего сына гантелей. От полученного повреждения несовершеннолетний скончался на месте», – отмечают пресс-службе в СКР.

Семья активно мешала следствию, пытаясь придать видимость, что мальчик жив. Родители сообщали, что видели ребенка у дома, а также опознавали его на записях с камер видеонаблюдения в различных частях города.

В настоящее время мать ребенка задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Астрахань, Зоя Осколкова

Астрахань. Другие новости 20.06.20

В Коми задержали полицейского по подозрению в убийстве коллег. / Итальянский сценарий на пороге: Украина бросает Нацполицию на борьбу с коронавирусом. / На Украине объявили вторую волну эпидемии коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / детоубийство

В Калмыкии мать убила троих детей и покончила с собой

В красноярской деревне нашли мертвой пропавшую девочку

Подросток из воронежского села расправился с 9-летней девочкой

В Пензе задержали вероятного убийцу 14-летней школьницы

На Украине задержали голую женщину с ножом и отрезанной головой ребенка

В Якутии нашли четыре тела, в том числе двоих детей

В Приморье мужчина до смерти избил 12-летнего сына

В Петербурге подросток снес голову приятелю из ружья и сбежал

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Юг России, Россия, Скандалы и происшествия, детоубийство,