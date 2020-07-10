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Пятница, 10 июля 2020, 10:40 мск

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В Башкирии грабители убили 100-летнего ветерана

В Башкирии неизвестные убили 100-летнего жителя Кигинского района – Ветерана Великой Отечественной войны. Предположительно, мужчина стал жертвой грабителей.

Тело ветерана обнаружили в его доме в селе Леуза. Пожилой человек жил один, у него есть две дочери, которые проживают в другом городе. К мужчине часто заходили социальные работники и соседи, именно они обратились в полицию, когда дедушка перестал выходить во двор.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем). Расследование находится на личном контроле руководителя следственного управления республики и Министра внутренних дел республики.

По версии правоохранителей, ветеран стал жертвой грабителей. Неизвестные расправились с пожилым мужчиной, вынесли ценные вещи и скрылись.

Уфа, Зоя Осколкова

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