В Сирии ранены трое российских военнослужащих

В Сирии трое российских военнослужащих получили ранения в результате подрыва террористами самодельной бомбы. Взрывное устройство сработало на пути следования российско-турецкого патруля. Об этом сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
Российские военные получили легкие ранения и были доставлены на авиабазу Хмеймим. Их жизням ничего не угрожает.
Взрывом был поврежден турецкий бронеавтомобиль – пострадали несколько членов экипажа. Раненые эвакуированы.
В настоящее время командование российской группировки войск в Сирийской Арабской Республике совместно с турецкими и сирийскими органами безопасности устанавливают причастность орудующих в зоне деэскалации Идлиб боевиков к атаке на колонну, передает РИА «Новости».
Дамаск, Наталья Петрова
Дамаск. Другие новости 14.07.20
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