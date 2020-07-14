В Сирии ранены трое российских военнослужащих

В Сирии трое российских военнослужащих получили ранения в результате подрыва террористами самодельной бомбы. Взрывное устройство сработало на пути следования российско-турецкого патруля. Об этом сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

Российские военные получили легкие ранения и были доставлены на авиабазу Хмеймим. Их жизням ничего не угрожает.

Взрывом был поврежден турецкий бронеавтомобиль – пострадали несколько членов экипажа. Раненые эвакуированы.

В настоящее время командование российской группировки войск в Сирийской Арабской Республике совместно с турецкими и сирийскими органами безопасности устанавливают причастность орудующих в зоне деэскалации Идлиб боевиков к атаке на колонну, передает РИА «Новости».

Дамаск, Наталья Петрова

Дамаск. Другие новости 14.07.20

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