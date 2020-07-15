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Среда, 15 июля 2020, 10:17 мск

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В Подмосковье нашли коррупцию при капремонте домов: в уголовном деле 10 фигурантов

Глава подмосковного управления технического надзора капитального ремонта стал фигурантом уголовного дела о коррупции. Также в коррупционных преступлениях подозреваются шесть его подчиненных и трое представителей юридических лиц. Им вменяют в вину три статьи Уголовного кодекса – получение взятки в крупном размере по предварительному сговору (п. «а» ч.5 ст. 290 УК РФ), пособничество (ч. 5 ст. 33 УК РФ) и дача взятки в значительном размере (ч.2 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает управление Следственного комитета РФ по Московской области. Уголовное дело возбуждено по материалам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции обласного главка полиции.

Согласно версии следствия, руководитель управления технического надзора капитального ремонта Московской области, два его заместителя и четыре эксперта в период с августа по ноябрь прошлого года получали взятки от представителей юрлиц, выполняющих работы по капремонту многоквартирных домов в Подмосковье. Деньги предназначались «за общее покровительство и беспрепятственное подписание внутренних актов о приемке выполненных работ», сообщили в СКР. По предварительным данным, общая сумма взяток составила более 500 тыс. рублей. Следователи устанавливают дополнительные эпизоды преступной деятельности подозреваемых.

В рамках расследования дела оперативники провели 20 обысков по местам жительства и работы подозреваемых. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

Москва, Наталья Петрова

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