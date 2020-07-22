В Москве и Дагестане по делу о контрабанде икры задержали 11 человек

В Москве возбуждено уголовное дело по статье «незаконные приобретение, хранение, перевозка и продажа производных особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ, совершенные группой лиц по предварительному сговору (ч.3 ст.258.1 УК РФ).

В Москве и Дагестане по делу о контрабанде икры задержали 11 человек

Следствие полагает, что две женщины не позднее октября 2019 года совместно с соучастниками решили незаконно заработать на продаже черной икры. В ходе 15 обысков, которые сосоялись в Москве и Дагестане, силовики обнаружили и изъяли более 100 кг икры рыб осетровых видов, более 2,5 млн рублей, пластиковые карты, а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Как сообщили в пресс-службе СКР, силовики задержали 11 подозреваемых. Проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание всех лиц, причастных к совершению указанного преступления.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.07.20

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