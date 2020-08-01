В Германии 12 человек пострадали при ограблении банка

В столице Германии неизвестные пытались ограбить банк. Злоумышленникам удалось скрыться. По последним данным, пострадали 12 человек.

В полиции сообщили, что нападавших было четверо. Они ворвались в отделение банка около торгового центра на Херманплац и применили слезоточивый газ. Правоохранителям неизвестно, успели ли грабители забрать деньги.

В результате пострадали 12 человек, четверых госпитализировали, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

В настоящее время ведется поиск злоумышленников, пишут местные СМИ. Полицейские оцепили место нападения, около торгового центра собрались более 40 стражей порядка. Станции метро «Херманнплац» и «Карл-Маркс-Штрассе» перекрыли.

Берлин, Зоя Осколкова

Берлин. Другие новости 01.08.20

На турбазе в Алтайском крае обнаружили четыре трупа. / «За обыски ночью и незаконное лишение свободы»: фигурант «московского дела» отсудил у государства 250 тысяч рублей. / Жену, расчленившую мужа, задержали по подозрению в его убийстве. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»