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Вторник, 4 августа 2020, 01:24 мск

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В Германии 12 человек пострадали при ограблении банка

twitter.com

В столице Германии неизвестные пытались ограбить банк. Злоумышленникам удалось скрыться. По последним данным, пострадали 12 человек.

В полиции сообщили, что нападавших было четверо. Они ворвались в отделение банка около торгового центра на Херманплац и применили слезоточивый газ. Правоохранителям неизвестно, успели ли грабители забрать деньги.

В результате пострадали 12 человек, четверых госпитализировали, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

В настоящее время ведется поиск злоумышленников, пишут местные СМИ. Полицейские оцепили место нападения, около торгового центра собрались более 40 стражей порядка. Станции метро «Херманнплац» и «Карл-Маркс-Штрассе» перекрыли.

Берлин, Зоя Осколкова

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