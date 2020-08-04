Самолет с россиянами совершил жесткую посадку в Мали

В Мали совершил жесткую посадку самолет Ан-74. Воздушное судно было зафрахтовано миссией ООН у российской авиакомпании Utair. По последним данным, пострадали семь человек.

Борт RA-74044 совершал плановый перелет из малийской столицы Бамако в город Гао. Авария произошла при посадке, передает France Press. Самолет выкатился за пределы посадочной полосы, часть фюзеляжа «зарылась» в раскисшую от дождей землю.

На борту находились 11 человек. У одного из пилотов подозревают перелом ноги, травмы остальных пострадавших, по оценке медиков, незначительные.

В настоящее время правоохранительные органы Мали проводят расследование причин произошедшего. Российские посольство следит за ситуацией.

Бамако, Зоя Осколкова

Бамако. Другие новости 04.08.20

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