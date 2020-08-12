В Минске оценили ущерб от беспорядков

Ущерб городскому хозяйству от акций протеста в Минске оценен более чем в 200 тысяч долларов. Об этом заявил начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимир Лебедь. Сейчас городские коммунальные службы устраняют последствия погромов – в основном были повреждены светофоры, дорожные знаки, мусорные контейнеры, дорожное покрытие и остановки.

По словам чиновника, что сейчас коммунальные службы приводят город в порядок, однако за эти деньги можно было бы закупить девять аппаратов искусственной вентиляции легких для больниц, передает РБК.

В «Минскзеленстрое» ущерб оценили в 7,5 тысячи белорусских рублей – около 7,1 тысячи долларов. Глава службы по благоустройству и содержанию объектов городского хозяйства Минска Анжелика Пузанкова подчеркнула, что восстановить удастся не все. Уничтожены тысячи цветов и деревьев, которые росли в кадках. При этом Пузанкова отметила, что часть декоративных элементов была просто украдена мародерами.

Акции протеста начались в Белоруссии после объявления ЦИК предварительных результатов президентских выборов. По данным избиркома, более 80% набрал действующий глава государства Александр Лукашенко, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила лишь чуть больше 10% голосов. Протестующие заявили, что результаты выборов фальсифицированы.

Минск, Татьяна Дорофеева

Минск. Другие новости 12.08.20

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