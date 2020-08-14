В Кабардино-Балкарии водоканал сливал стоки в реку без очистки

В Кабардино-Балкарии по факту экологического преступления возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов» (ч.1 ст.247 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, из материалов дела следует, что неустановленные лица с апреля 2019 года по август 2020 года неоднократно сбрасывали химические отходы в канализационные трубы. В результате опасные вещества попали в реку Баксан, создав угрозу причинения существенного вреда окружающей среде.

Проверка деятельности МУП «Баксанский водоканал» показала, что сточные воды городского округа Баксан поступают на очистные сооружения канализации, однако часть из них сбрасывается в реку напрямую, без фильтрации. Во взятых пробах выявлено многократное превышение установленных норм предельно допустимой концентрации сульфатов, фосфатов, нефтепродуктов, железа, меди и хрома.

Следователи устанавливают лиц, причастных к экологическому преступлению. Расследование уголовного дела продолжается.

Нальчик, Иван Гридин

Нальчик. Другие новости 14.08.20

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