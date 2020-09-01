В США мужчина забил молотком и зарезал детей своих друзей

Американец убил двух детей, когда находился в гостях. Мужчине может грозить смертная казнь.

Трагедия произошла в штате Флорида. 30-летний Марк Уилсон остался ночевать по приглашению семьи. Ночью, когда родители спали, он расправился с 14-летнм мальчиком и его 12-летним братом.

Установлено, что мужчина орудовал молотком и ножом. Затем он покинул дома и скрывался у своей матери. Через два дня его задержала полиция. Правоохранители предполагают, что незадолго до убийства Уилсон употреблял наркотики.

По словам прокурора штата, это преступление стало одним из самых жестоких за последние 40 лет. Обвинение намерено просить смертной казни для подсудимого.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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