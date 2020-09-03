14 человек пострадали от лесных пожаров на юге России

В Ростовской области полыхают природные пожары. В трех районах введен режим чрезвычайной ситуации. По последним данным, огнем повреждены 15 жилых домов, пострадали 14 человек.

Как уточнили в региональном главке МЧС России, решениями глав администраций введен режим функционирования «чрезвычайная ситуация» в Каменском, Красносулинском и Тарасовском районах. Только в последнем площадь пожара составляет около 700 гектаров.

«В Красносулинском районе, станция Замчалово, повреждено огнем 15 нежилых и жилых строений. Трава сгорела на двух гектарах. Пострадало 14 граждан. Погибших – одна женщина», – рассказал РИА «Новости» замгубернатора Вадим Артемов. В Каменском районе повреждено 11 строений, пожар локализован. В общей сложности в области от огня пострадали 64 здания, в том числе 15 жилых домов.

Тушением лесных пожаров в регионе занимаются 462 человека и 131 единица техники, в том числе аэромобильная группировка ГУ МЧС.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

Ростов-на-Дону. Другие новости 03.09.20

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