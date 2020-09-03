российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 3 сентября 2020, 10:07 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

14 человек пострадали от лесных пожаров на юге России

В Ростовской области полыхают природные пожары. В трех районах введен режим чрезвычайной ситуации. По последним данным, огнем повреждены 15 жилых домов, пострадали 14 человек.

Как уточнили в региональном главке МЧС России, решениями глав администраций введен режим функционирования «чрезвычайная ситуация» в Каменском, Красносулинском и Тарасовском районах. Только в последнем площадь пожара составляет около 700 гектаров.

«В Красносулинском районе, станция Замчалово, повреждено огнем 15 нежилых и жилых строений. Трава сгорела на двух гектарах. Пострадало 14 граждан. Погибших – одна женщина», – рассказал РИА «Новости» замгубернатора Вадим Артемов. В Каменском районе повреждено 11 строений, пожар локализован. В общей сложности в области от огня пострадали 64 здания, в том числе 15 жилых домов.

Тушением лесных пожаров в регионе занимаются 462 человека и 131 единица техники, в том числе аэромобильная группировка ГУ МЧС.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

Ростов-на-Дону. Другие новости 03.09.20

Полицейский застрелил афроамериканца в Вашингтоне. / Спасите наши души: Нафтогаз умоляет ЕС ликвидировать «Северный поток – 2» в связи с делом Навального. / Украинская армия регулярно убивает военнослужащих ЛДНР – руководство республик молчит. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Лесные пожары

На черноморском побережье РФ из-за пожара эвакуировали до 1 тысячи туристов

В Греции штормовой ветер вывел из-под контроля природные пожары

На Камчатке ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Ученые обнаружили влияние лесных пожаров в Сибири на экосистемы рек и морей

Грозы стали причиной крупного пожара в заповеднике

Из-за крупных пожаров глава МЧС РФ лично прибыл в Забайкалье

Путин потребовал от регионов абсолютной готовности к ЧС

Радиоактивное облако от пожара в Чернобыле движется на Киев

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Юг России, Россия, Скандалы и происшествия, Лесные пожары,