российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 16 сентября 2020, 09:17 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Рыбинске неизвестный убил двух девочек

Фото: СКР

В Рыбинске днем 15 сентября в одной из квартир многоэтажки были обнаружены тела двух сестер, 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти, сообщает пресс-служба СКР. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «убийство» (ст.105 УК РФ).

Двойное убийство в Рыбинске

Следователи выясняют обстоятельства случившегося, проводят оперативно-разыскные мероприятия, которые направлены на установление и задержание преступника. В работе задействованы наиболее опытные следователи и криминалисты. Их деятельность лично координирует руководитель следственного управления СКР по Ярославской области. Расследование уголовного дела продолжается

Рыбинск, Иван Гридин

Рыбинск. Другие новости 16.09.20

Из горящего дома рано утром спасли 40 человек. / В Венесуэле военные сбили американский самолет. / Канцлер Австрии против транзитного доминирования Украины. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / детоубийство

Задержанный за убийство беременной жены и дочери мужчина сбежал из полиции

В США мужчина забил молотком и зарезал детей своих друзей

Саратовский суд назначил пожизненное педофилу

В Енисее обнаружили тело соседа утонувшей 5-летней девочки

В убийстве 8-летней девочки на Сахалине подозревают семейную пару

Жительница Башкирии получила 15 лет колонии за убийство сына

В Тульской области задержали вероятного убийцу школьницы

В Астрахани тело пропавшего мальчика нашли под домом его брата

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Видеорепортаж, Россия, Скандалы и происшествия, детоубийство, Убийства,