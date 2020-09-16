В Рыбинске неизвестный убил двух девочек

В Рыбинске днем 15 сентября в одной из квартир многоэтажки были обнаружены тела двух сестер, 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти, сообщает пресс-служба СКР. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «убийство» (ст.105 УК РФ).

Двойное убийство в Рыбинске

Следователи выясняют обстоятельства случившегося, проводят оперативно-разыскные мероприятия, которые направлены на установление и задержание преступника. В работе задействованы наиболее опытные следователи и криминалисты. Их деятельность лично координирует руководитель следственного управления СКР по Ярославской области. Расследование уголовного дела продолжается

Рыбинск, Иван Гридин

Рыбинск. Другие новости 16.09.20

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