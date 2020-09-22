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Вторник, 22 сентября 2020, 16:48 мск

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В Тверской области разбился Су-30

Фото: Минобороны РФ

В Тверской области потерпел крушение истребитель Су-30, совершавший плановый учебно-тренировочный полет. Экипаж катапультировался. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО).

«22 сентября в Тверской области при проведении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-30. Экипаж благополучно катапультировался, и после приземления летчики вышли на связь», – говорится в сообщении.

Летчиков эвакуировали на аэродром базирования. По счастью, самолет упал в лесу. О пострадавших среди населения ничего не сообщается, как и о самочувствии экипажа. «Самолет упал в лесистой местности. На земле разрушений нет». – отметили в пресс-службе. В причинах ЧП разберется комиссия ЗВО.

Тверь, Иван Гридин

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