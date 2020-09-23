«Был дан реальный огонь»: Су-30 под Тверью могли случайно сбить в ходе учений

Разбившийся в Тверской области истребитель СУ-30 мог быть случайно сбит другим самолетом в ходе учений. Авиакатастрофа произошла накануне, летчики успели катапультироваться.

По предварительным данным, крушение Су-30 произошло из-за случайного попадания в истребитель снаряда во время учений, сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник. «Выстрел был осуществлен другим воздушным судном», – приводит агентство слова представителя экстренных служб.

В то же время РЕН ТВ сообщает, что во время учений истребители Су-30 и Су-35 отрабатывали тактику ведения воздушного боя. Предполагалось, что Су-35 произведет фотострельбу, однако по неизвестной был дан реальный огонь. Предположительно, причиной этого могла стать техническая неисправность.

Во вторник, 22 сентября, пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) сообщила, что в Тверской области в ходе планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение истребитель Су-30. Экипаж самолета катапультировался и после приземления вышел на связь. Обоих летчиков эвакуировали на аэродром базирования. В пресс-службе отметили, что самолет упал в лесу, на земле разрушений нет.

Также сообщалось, что причины ЧП устанавливает комиссия ЗВО.

Москва, Наталья Петрова

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