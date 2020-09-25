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Пятница, 25 сентября 2020, 08:54 мск

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Убийцу 9-летней девочки задержали под Нижним Новгородом

Полицейские и следователи в Нижегородской области вычислили подозреваемого в убийстве малолетней девочки. Труп ребенка обнаружили накануне вечером.

Трагедия произошла в поселке Неклюдово городского округа Бор. 9-летняя девочка, возвращаясь из школы, вышла на остановке, но дома так и не появилась. Тело ребенка с признаками насилия обнаружили поздним вечером в безлюдном месте.

Было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). На место происшествия выехали опытные следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления СКР.

Сегодня подозреваемого удалось задержать. Им оказался мужчина 1986 года рождения – житель другого района Нижегородской области.

«В настоящее время с ним работают следователи. Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководства регионального Следственного комитета», – добавили в пресс-службе СКР.

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

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