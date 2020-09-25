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Пятница, 25 сентября 2020, 16:17 мск

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Убийца 9-летней девочки рассказал о причинах расправы

Мужчина, который убил 9-летнюю девочку, заявил, что мстил бывшей сожительнице. Кроме того, его подозревают в убийстве женщины.

Трагедия произошла в поселке Неклюдово городского округа Бор Нижегородской области. Девочка, возвращаясь из школы, вышла на остановке, но дома так и не появилась. Тело ребенка с признаками насилия обнаружили поздним вечером в безлюдном месте. Было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Подозреваемого удалось задержать

Следователи имени задержанного не называют. Источники в правоохранительных органах сообщили, что речь идет о 34-летнем Павле Суркове. Ранее он был судим за грабежи, разбойные нападения и нанесение тяжких телесных повреждений, сообщает телеграм-канал Life Shot.

На допросе мужчина заявил, что учинил расправу из мести. Его сожительница рассталась с ним, поэтому он решить убить ее дочь.

Кроме того, Сурков может быть причастен к убийству 46-летней соседки его возлюбленной. В ходе ссоры он избил потерпевшую и нанес ей удары молотком по голове. От полученных телесных повреждений женщина скончалась.

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

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