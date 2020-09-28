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Понедельник, 28 сентября 2020, 15:02 мск

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В Татарстане у убийцы 6-летнего ребенка нашли психическое заболевание

В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя села Актаныш, уличенного в убийстве малолетнего (п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ), сообщили в пресс-службе СКР.

Следователи установили, что в ночь на 30 мая 2020 года выпивший мужчина поехал кататься с 6-летним мальчиком на велосипедах. Оказавшись на берегу пруда он столкнул ребенка в воду и утопил, а потом спрятал его тело в траве.

Экспертиза показала, что мужчина страдает психическим заболеванием, потому не отдавал отчета своим действиям. На этом основании следствие обратилось в суд с постановлением отправить убийцу на принудительное лечение.

Казань, Иван Гридин

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