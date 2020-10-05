Ущерб от природных пожаров в Сибири оценили в 7 млрд рублей

Заместитель полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе Александр Бутин озвучил ущерб, который нанесли лесные пожары в прошлом году. Только на тушение ушло более 3,5 млрд рублей.

«Все мы помним насколько сложным был прошлый год, насколько масштабными были лесные пожары. Ущерб от лесных пожаров составил более 7 млрд рублей, а тушение – более 3,5 млрд рублей», – сказал Бутин в ходе выездного совещания секретаря совета безопасности РФ Николая Патрушева.

В набольшей степени пострадали Иркутская область и Красноярский край. По словам Бутина, к этому привела недостаточная материально-техническая обеспеченность при патрулировании, передает ТАСС.

Напомним, площадь природных пожаров, полыхавших в Сибири в прошлом году летом, составила 5 млн гектар. Бедствие стало поводом к пересмотру законодательства об охране лесов и тушении лесных пожаров.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 05.10.20

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