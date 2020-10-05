российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 5 октября 2020, 12:35 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Ущерб от природных пожаров в Сибири оценили в 7 млрд рублей

Заместитель полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе Александр Бутин озвучил ущерб, который нанесли лесные пожары в прошлом году. Только на тушение ушло более 3,5 млрд рублей.

«Все мы помним насколько сложным был прошлый год, насколько масштабными были лесные пожары. Ущерб от лесных пожаров составил более 7 млрд рублей, а тушение – более 3,5 млрд рублей», – сказал Бутин в ходе выездного совещания секретаря совета безопасности РФ Николая Патрушева.

В набольшей степени пострадали Иркутская область и Красноярский край. По словам Бутина, к этому привела недостаточная материально-техническая обеспеченность при патрулировании, передает ТАСС.

Напомним, площадь природных пожаров, полыхавших в Сибири в прошлом году летом, составила 5 млн гектар. Бедствие стало поводом к пересмотру законодательства об охране лесов и тушении лесных пожаров.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 05.10.20

В Челябинске для давления на экоактивиста использовали секретные данные клиента банка. / Правоохранители задержали сына бывшего хабаровского губернатора. / 22-летний житель Талицы отправился в психушку за убийство своей бабушки. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Лесные пожары

Восток Украины охватили природные пожары. Идет эвакуация

Русские пожарные на самолетах-амфибиях перепугали жителей Турции

Из-за лесных пожаров небо над США стало кроваво-красным

14 человек пострадали от лесных пожаров на юге России

На черноморском побережье РФ из-за пожара эвакуировали до 1 тысячи туристов

В Греции штормовой ветер вывел из-под контроля природные пожары

На Камчатке ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Ученые обнаружили влияние лесных пожаров в Сибири на экосистемы рек и морей

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия, Лесные пожары,