В Чите воры оставили без кислорода больных коронавирусом

В читинской городской больнице №1 произошло ЧП – резко упало давление в системе подачи кислорода на аппараты ИВЛ. Оказалось, что неизвестные похитили медную трубу, по которой подавался газ. Об этом сообщила пресс-служба правительства Забайкальского края

Утечку обнаружили накануне вечером. Аппараты ИВЛ подали звуковые сигналы о том, что резко упало давление в системе подачи кислорода. Выяснилось, что было похищено 13 метров медной трубы, проводящей газ к корпусу на 200 коек, из которых 150 подключены к кислородной разводке.

Как уточнила министр здравоохранения Забайкальского края Анна Шангина, пятеро пациентов, которые нуждались в бесперебойной подаче кислорода, были переведены в реанимацию другого корпуса. «Никто из пациентов не пострадал, медицинский персонал сработал профессионально», – отметила Шангина.

В настоящее время восстановительные работы завершены. Все пациенты получают лечение в полном объеме. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Чита, Зоя Осколкова

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