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Пятница, 23 октября 2020, 10:49 мск

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ФСБ повязала в КЧР и Дагестане 20 выступавших за халифат террористов

Сотрудники ФСБ выявили на территории Карачаево-Черкесии и Дагестана две ячейки международной террористической группировки «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (организация запрещена в РФ). Боевики призывали строить халифат на Северном Кавказе, а также пропагандировали радикальную идеологию и занимались вербовкой сторонников.

«ФСБ Малокарачаевском районе КЧР и в городах Махачкала, Каспийск и Избербаш Дагестана пресечена деятельность двух ячеек международного экстремистского религиозного объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (запрещена в РФ) общей численностью более 20 человек», – сообщили в ФСБ.

В ходе обысков силовики обнаружили и изъяли три гранаты с боевыми запалами, три пистолета системы Макарова, патроны различных калибров, обрез охотничьего ружья, холодное оружие, а также экстремистскую литературу на бумажных и цифровых носителях. Возбуждены уголовные дела.

Махачкала, Иван Гридин

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Метки / Боевики на Северном Кавказе

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