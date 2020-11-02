Жительница Подмосковья бросила умирать новорожденную дочь на холоде: девочка погибла, мать ищут

Подмосковные следователи возбудили уголовное дело после обнаружения на улице тела новорожденной девочки, скончавшейся от переохлаждения. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Тело младенца, завернутое в пеленку и куртку, было найдено 30 октября в городе Хотьково возле одного из домов по улице 1-ая Хотьковская. Судмедэксперты установили, что девочке от рождения 3-4 дня, и она погибла от общего переохлаждения организма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.106 УК РФ (Убийство матерью новорожденного ребенка).

Сейчас следователи устанавливают личность матери новорожденной.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 02.11.20

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