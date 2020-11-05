В краснодарском крае мужчина получил 23 года «строгача» за особо жестокое убийство девочки

В Краснодарском крае суд вынес приговор 36-летнему жителю Курганинского района. Он признан виновным в убийстве 4-летней дочери супруги, совершенном с особой жестокостью (пп.«в,д» ч.2 ст.105 УК РФ), а также истязании девочки и ее малолетнего брата (пп.«а,г» ч.2 ст.117 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, в суде доказано, что мужчина проживал с супругой и двумя ее малолетними детьми на улице Октябрьской в станице Темиргоевской. Вечером 24 августа 2019 года он нанёс малолетней девочке не менее 36 ударов руками по телу и в область головы. Свои действия он объяснил воспитанием ребенка.

После этого злоумышленник запретил супруге обращаться за медпомощью для оказания помощи ребенку, а также сам не принимал никаких мер для лечения девочки. Кроме того, 27 августа 2019 года из-за того, что девочка, по его мнению, неаккуратно играла, нанес ей не менее 15 ударов руками и резиновым шлангом от стиральной машины по голове и туловищу. После этого, так как девочка потеряла сознание, мужчина вызвал скорую, сообщив медикам, что ребенок упал с лестницы. Врачи забрали девочку в больницу, но, она скончалась в автомобиле.

Мужчина с места происшествия скрылся, но следователь установил местонахождение злоумышленника было установлено, и он был задержан.

Кроме того, установлено, что осужденный в период с марта по август 2019 года систематически истязал обоих малолетних детей супруги. Напомним, в рамках расследования уголовного дела по инициативе следственного управления СКР по краю мать малолетних была лишена родительских прав.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы. Отбывать наказание ему надлежит в колонии строгого режима.

Краснодар, Иван Гридин

Краснодар. Другие новости 05.11.20

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