В Подмосковье будут судить тренера спортивной школы, растлившего 6 девочек

В подмосковном Одинцове будут судить тренера спортивной школы, обвиненного в растлении шести девочек. Педофила уличили в 29 эпизодах насилия над детьми. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По версии следствия, тренер одной из спортивных школ Одинцова на протяжении нескольких лет совершал надругательства над шестью своими подопечными. Все пострадавшие были младше 14 лет.

Долгое время девочки не рассказывали никому о совершаемых в отношении них преступлениях, но впоследствии сами обратились в полицию.

В отношении тренера возбудили уголовное дело по п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера). Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

В ходе расследования были собраны доказательства и заключения экспертиз, которые легли в основу обвинения. «Уголовное дело из 11 томов передано в суд для рассмотрения по существу», – отметили в СКР.

Москва, Наталья Петрова

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