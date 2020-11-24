В Эстонии министр злоупотребляла своим положением, катая детей на служебной машине

Правоохранительные органы Эстонии возбудили дело в отношении бывшего министра образования и науки Майлис Репс. Оказалось, что чиновница использовала служебный автомобиль для того, чтобы возить шестерых детей в школу и на внеклассные занятия.

Расследование провели журналисты издания Ohtuleht. Они следили за служебной машиной министра и выяснили, что водитель отвозит и забирает детей из школы, а также доставляет их на кружки и спортивные секции. При этом мужчина, работающий водителем Репс, сообщил журналистам, что он чаще возил детей министра, чем ее саму.

Расследование проводится в соответствии с антикоррупционным законодательством. Примечательно, что прокуратура не нашла признаков преступления в действиях журналистов, которые следили за автомобилем Репс.

20 ноября глава эстонского минобразования подала в отставку. Она заявила, что пыталась совместить роль министра и матери, но это было ошибочное решение. Репс останется депутатом парламента.

Таллин, Зоя Осколкова

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