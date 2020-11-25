На Кубани присяжные оправдали убийцу восьмилетней девочки

В Краснодарском крае присяжные оправдали обвиняемого в убийстве восьмилетней девочки. Мужчину отпустили из-под стражи в зале суда.

Маленькая жительница поселка Звезда пропала летом 2016 года. Тогда отчим, работающий комбайнером, взял падчерицу на работу, затем подвез ее к поселку, но ребенок дома так и не появился. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, но никаких следов пропавшей девочки найти не удалось.

Расследование сдвинулось с мертвой точки в начале 2020 года. На здании в соседнем селе появились надписи, указывающие на место захоронения девочки. Следователи выехали на указанный участок местности, где и обнаружили костные останки. По подозрению в убийстве ребенка был задержан 63-летний житель поселка Звезда.

По версии следствия, девочка прибегала к нему во двор, мужчина несколько раз ее прогонял, затем ударил ребенка по голове молотком, а тело вывез к соседнему селу и спрятал в поле. В СКР тогда сообщили, что в ходе допроса мужчина также сообщил следователю о том, что надписи, указывающие на место, где были обнаружены останки, оставлял именно он.

24 ноября дело рассматривала коллегия присяжных, которая пришла к выводу, что события, описанные в обвинительном заключении, нельзя считать доказанным. В результате присяжные вынесли обвиняемому оправдательный вердикт. Мужчину освободили из-под стражи в зале суда. Позднее на основе вердикта судья постановит оправдательный приговор.

Краснодар, Зоя Осколкова

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