В Хакасии мужчина сжег заживо 6-летнюю падчерицу

25 ноября в следственные органы Хакасии поступило сообщение о том, что при тушении пожара в частном доме на улице Набережной в деревне Толчея обнаружено обгоревшее тело 6-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Следователи выяснили, что к возгоранию в доме причастен 41-летний отчим погибшей девочки. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего» (п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ).

По версии следствия, подозреваемый проживал в доме с 41-летней сожительницей и ее дочерью. На протяжении нескольких дней сожители распивали спиртное по случаю празднования дня рождения мужчины. Вечером 25 ноября, находясь в нетрезвом состоянии, когда все уснули, злоумышленник на почве личных неприязненных отношений к сожительнице поджег в комнате диван стоявший рядом с кроватью, на которой спала девочка. Когда огонь распространился по дому, мужчина вывел сожительницу на улицу, оставив ребенка в горящем помещении.

Подозреваемый задержан и помещен под стражу. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

Абакан, Иван Гридин

Абакан. Другие новости 26.11.20

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