В Чечне задержали участников банды Басаева и Хаттаба

В Чечне задержали двух уроженцев республики, которые в 1999 году участвовали в нападении на российских военнослужащих. Тогда погибли 15 человек. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, в руках силовиков оказались Асланбек и Саламбек Идаловы.

По версии следствия, они 4 октября 1999 года в составе бандформирований Шамиля Басаева и Хаттаба атаковали военнослужащих Минобороны России у станицы Червлённая Шелковского района Чечни. Тогда в столкновении с боевиками погибли 15 и получили ранения 28 военнослужащих Минобороны РФ.

Мужчин задержали в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статьям «бандитизм», «вооруженный мятеж», «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» (ст.209, ст.279, ст.317 УК РФ). СКР сообщает, что Идаловы помещены под стражу.

«Следствием устанавливается роль и конкретные действия, совершенные подозреваемыми в ходе произошедшего нападения, проверяется их причастность к совершению иных преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом, принимаются активные меры для установления других участников банды», – заявили в пресс-службе СКР.

Грозный, Иван Гридин

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