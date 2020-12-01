В Новосибирске пациент с коронавирусом совершил самоубийство в больнице

В Новосибирске в больнице, где лечат больных коронавирусом, обнаружили тело пациента. Мужчина совершил суицид.
Самоубийство произошло в областном госпитале ветеранов войн №2. Пациенту было 86 лет, пишет «Тайга.инфо», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
В министерстве здравоохранения области сообщили, что в больнице произошел несчастный случай. Подробности не раскрываются. Представитель регионального минздрава уточнил, что причины и обстоятельства выясняют правоохранительные органы.
По факту гибели пациента доследственную проверку проводит областное управление СКР.
Новосибирск, Зоя Осколкова
Новосибирск. Другие новости 01.12.20
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