В Новосибирске пациент с коронавирусом совершил самоубийство в больнице

В Новосибирске в больнице, где лечат больных коронавирусом, обнаружили тело пациента. Мужчина совершил суицид.

Самоубийство произошло в областном госпитале ветеранов войн №2. Пациенту было 86 лет, пишет «Тайга.инфо», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

В министерстве здравоохранения области сообщили, что в больнице произошел несчастный случай. Подробности не раскрываются. Представитель регионального минздрава уточнил, что причины и обстоятельства выясняют правоохранительные органы.

По факту гибели пациента доследственную проверку проводит областное управление СКР.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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