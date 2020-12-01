российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 1 декабря 2020, 11:47 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Новосибирске пациент с коронавирусом совершил самоубийство в больнице

В Новосибирске в больнице, где лечат больных коронавирусом, обнаружили тело пациента. Мужчина совершил суицид.

Самоубийство произошло в областном госпитале ветеранов войн №2. Пациенту было 86 лет, пишет «Тайга.инфо», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

В министерстве здравоохранения области сообщили, что в больнице произошел несчастный случай. Подробности не раскрываются. Представитель регионального минздрава уточнил, что причины и обстоятельства выясняют правоохранительные органы.

По факту гибели пациента доследственную проверку проводит областное управление СКР.

Новосибирск, Зоя Осколкова

Новосибирск. Другие новости 01.12.20

ЧП в центре Москвы: курьеры в форме Delivery Club разгромили магазин и проломили голову охраннику. / Раскрыто убийство жительницы Саратова и ее 4-летней дочери: задержана подруга жертвы. / В Петербурге фотомодель зарезала избивавшего ее мужа. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

В Новосибирске пациента с туберкулезом и коронавирусом отправили домой

Израильский иммунолог рассказал о запретах при испытаниях вакцины от коронавируса

COVID-19 и ВИЧ: эксперты заявили о негативных трендах

В Таиланде ищут 200 человек, контактировавших с зараженными коронавирусом нелегалами

ВОЗ изменит рекомендации по «близким контактам» с больными Covid-19

В Алтайском крае часть коек для больных коронавирусом отдадут под другую медпомощь

Участник знаменитой сербской рок-группы «Рибля чорба» умер от covid-19

Канада продлевает запрет на въезд для иностранцев

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Сибирь, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Скандалы и происшествия, Коронавирус из Китая,