В Тверской области бизнесмен ответит за экологическое преступление на 11 млн рублей

В Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ОАО «ЖКХ Редкино». Как сообщили в СКР, его обвиняют в нарушении правил охраны окружающей среды (ст.246 УК РФ).

Установлено, что с 2011 по 2019 годы директор ОАО «ЖКХ Редкино» не обеспечил соблюдение правил охраны окружающей среды при складировании бытовых и промышленных отходов на свалке, что привело к загрязнению лесного фонда, гибели лесных насаждений и иной растительности на значительных площадях. Экологический ущерб по предварительным оценкам превысил 11 млн рублей.

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Тверь, Иван Гридин

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