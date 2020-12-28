В Иркутске чиновница ответит за махинацию с молоком на 59 млн рублей

В Иркутске бывший директор городского питания и его супруга, а также их знакомый обвиняются в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, организованно группой в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).

Следователи считают, что с 2015 по 2019 годы группа злоумышленников мошенническим образом заключила контракты на закупку молока для нужд молочной кухни у подконтрольных фирм по заведомо завышенной стоимости.

Следователи СКР совместно с сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области установили, что ущерб составил 59 млн рублей.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Иркутск, Иван Гридин

Иркутск. Другие новости 28.12.20

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