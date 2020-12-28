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Понедельник, 28 декабря 2020, 17:20 мск

Новости Скандалы и происшествия

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В центре Грозного боевики напали на полицейских

В центре столицы Чечни произошла стрельба. По предварительным данным, погибли четыре человека.

Инцидент произошел на перекрестке у улицы Мира города Грозного, сообщает телеграм-канал Mash. По данным канала, очевидцы поспешили на помощь двум пострадавшим, упавшим на землю. Затем на место прибыли правоохранители.

Baza сообщает, что боевики, вооруженные ножами, напали на полицейских, которые открыли огонь. В результате были убиты двое стражей порядка, двое нападавших были застрелены ответным огнем.

Место происшествия оцеплено силовиками. Проводится расследование. Личности преступников устанавливаются.

Грозный, Зоя Осколкова

Грозный. Другие новости 28.12.20

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Метки / Боевики на Северном Кавказе

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Кавказ, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия, Боевики на Северном Кавказе, Чечня,