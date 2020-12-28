В центре Грозного боевики напали на полицейских

В центре столицы Чечни произошла стрельба. По предварительным данным, погибли четыре человека.

Инцидент произошел на перекрестке у улицы Мира города Грозного, сообщает телеграм-канал Mash. По данным канала, очевидцы поспешили на помощь двум пострадавшим, упавшим на землю. Затем на место прибыли правоохранители.

Baza сообщает, что боевики, вооруженные ножами, напали на полицейских, которые открыли огонь. В результате были убиты двое стражей порядка, двое нападавших были застрелены ответным огнем.

Место происшествия оцеплено силовиками. Проводится расследование. Личности преступников устанавливаются.

Грозный, Зоя Осколкова

Грозный. Другие новости 28.12.20

Избил и выстрелил в лицо: в Москве начальник напал на подчиненного за отказ от работы в выходной. / С курорта в Швейцарии более 400 британских туристов сбежали с карантина. / В Иркутске чиновница ответит за махинацию с молоком на 59 млн рублей. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»