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Среда, 30 декабря 2020, 10:42 мск

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В Белоруссии пассажирский поезд врезался в бетонный столб

В Белоруссии пассажирский поезд столкнулся с бетонным столбом, который оказался на путях. Люди не пострадали. Правоохранительные органы ищут виновного.

Инцидент произошел накануне поздно вечером в Лиде в Гродненской области, сообщили в Следственном комитете. Машинист поезда, следовавшего из Гродно в Гомель, заметил на путях преграду и пытался остановить состав, но ему не хватило времени.

В результате ЧП пассажиры не пострадали, спустя некоторое время поезд продолжил путь, сообщили в ведомстве.

Также бетонный столб обнаружили на железнодорожных путях в Лиде в гродненском направлении. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 309 УК (умышленное приведение в негодность путей сообщения).

Минск, Зоя Осколкова

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