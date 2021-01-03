Собака загрызла ребенка в Подмосковье, прокуратура начала проверку

Прокуратура подмосковной Ивантеевки проводит проверку после гибели 11-летнего мальчика, которого загрыз пес во время пребывания в гостях у заводчиков собак.

«Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства об ответственном обращении с животными, ветеринарных и санитарно-эпидемиологических правил», – говорится в сообщении прокуратура Московской области

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль.

По информации регионального управления Следственного комитета, вечером 2 января во дворе частного домовладения в Ивантеевке было обнаружено тело 11-летнего мальчика с укушенными ранами тела.

По предварительным данным, мальчик вместе с родителями находился в гостях у заводчиков собак. Взрослые были в доме, когда ребенок гулял во дворе, где одна из собак набросилась на него. От полученных ран мальчик скончался на месте.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 03.01.21

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