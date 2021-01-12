Командир воинской части в Подмосковье совершил суицид

В Подмосковье совершил суицид командир воинской части. Медики пытались его спасти, но он умер в машине «неотложки», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Следователи проводят проверку по факту самоубийства.

По данным собеседника агентства, покончил с собой командир воинской части №30258, дислоцированной в Ступинском районе. Имя погибшего не уточняется, как и то, что стало причиной суицида.

Согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», федеральным казенным учреждением «Войсковая часть 30258» с 27 апреля 2017 года руководил Игорь Александрович Попов.

Москва, Наталья Петрова

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